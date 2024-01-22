У РФ стверджують, що колишній американський президент не контактував з цього приводу з Москвою.

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив журналістам, що влада РФ не розуміє, яким чином екс-президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виконає свою обіцянку про припинення повномасштабної війни, яку держава-агресор розв'язала проти України у лютому 2022 року.

Як повідомляють росЗМІ, в Кремлі не знають, якими методами Трамп хоче завершити "спеціальну військову операцію", так як, за словами Пєскова, будь-яких переговорів з російською стороною американець на цей рахунок не проводив.

"У нас немає розуміння, як це може бути здійснено. Ніяких контактів не було", - підкреслив Пєсков.

Відео дня

Трамп пообіцяв "дуже швидко" закінчити війну в Україні - передісторія

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп вже неодноразово заявляв, що "дуже швидко" вирішить ситуацію з війною в Україні. Він стверджує, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії, яких він "добре знає". Чергову таку заяву він зробив нещодавно під час свого виступу після перемоги на республіканських праймеріз в Айові. На думку скандального політика, його перевага в тому, що він "дуже добре ладнає" з президентом РФ. Як зазначив Трамп, ситуація в Україні-жахлива, і він планує вирішити проблему в найкоротші терміни. Він вважає, що здатний домовитися з Путіним, оскільки у них - хороші відносини, а до діалогу американець зможе долучити і президента України Володимира Зеленського.

На думку російського опозиційного блогера Марка Фейгіна, Трамп дійсно вірить власним запевненням, оскільки в силу "своєї ділової звички" дивиться на війну як на звичайний комерційний конфлікт. На думку блогера, в першу чергу, українців має турбувати та обставина, що Трамп не боїться піднімати тему війни в Україні і публічно заявляти про свої добрі стосунки з Путіним в рамках своєї передвиборної кампанії.

Друге, що турбує блогера в заявах Трампа – відсутність конкретики щодо умов, на яких він планує домовитися з Путіним. Не виключено, що "на кону" можуть опинитися ті чи інші території України або вступ України до НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: