За його словами, до діалогу також може доєднатися президент України Володимир Зеленський.

Колишній президент США Дональд Трамп вкотре пообіцяв "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні. Скандальний політик впевнений, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії, яких він "добре знає".

Про це Трамп заявив під час виступу після перемоги на республіканських праймериз в Айові. За його словами, перевагою є те, що він "дуже добре ладнає" з Путіним.

"Ми з Путіним чудово ладнаємо. Ми дуже добре ладнаємо. Це добре, а не погано. Якби фальшиві новини стали справжніми і чесними новинами, 90% наших проблем у цій країні було б вирішено… Ситуація з Україною настільки жахлива... І ми збираємося вирішити це, ми збираємося вирішити це дуже швидко", - заявив Трамп.

Опальний політик також додав, що здатний домовитися з диктатором Путіним, оскільки у них, за його словами, гарні стосунки. Ба більше, він також впевнений, що долучить до діалогу президента України Володимира Зеленського.

"Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю Зеленського, я можу залучити його, ми вирішимо це дуже швидко. Цього (війни, - УНІАН) ніколи не повинно було статися", - додав він.

Трамп про Україну - останні заяви

У травні 2023 року кандидат у президенти США під час теледебатів зробив цинічну заяву з приводу війни Росії проти України. За його словами, він може зробити так, що "всі перестануть вмирати" за 24 години.

Наприкінці червня він видав ще одну скандальну заяву щодо російського вторгнення в Україну. Трамп сказав, що українському уряду, можливо, доведеться віддати РФ частину своїх територій, щоб закінчити війну.

Вже у вересні 2023 року Трамп заявив, що був би він президентом США, Путін не вчинив би вторгнення в Україну. При цьому він додав, що його перемогу на виборах у 2020 році нібито "вкрали".

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