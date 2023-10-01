Окупаційні чиновники публікують карти, на яких позначені зовсім різні кордони незаконно приєданих до Росії українських територій.

Кремль, схоже, досі не визначився з тим, які незаконно окуповані території України вважати "своїми", пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни.

"Кремль, схоже, досі не уточнив, які українські території, як він стверджує, анексувала Росія, що призвело до тривалої плутанини серед російського уряду та окупаційних чиновників через рік після незаконної анексії окупованих територій", - пишуть аналітики.

Зазначається, що севастопольський окупаційний губернатор Михайло Развожаєв на честь свята опублікував у своєму Telegram-каналі карту, на якій весь Крим, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області зображені як територія Росії.

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Водночас окупаційна адміністрація Херсонської області опублікувала іншу карту, на якій російська територія приблизно простягалася до поточної лінії фронту на чотирьох нещодавно анексованих територіях.

"Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що війна в Україні триватиме, доки "не будуть звільнені споконвічні російські території". Нечітка заява Медведєва та розрізнені карти окупаційних чиновників вказують на те, що Кремль ще не уточнив, які саме території він анексував або має намір анексувати", - зазначили аналітики.

Росія намагається узаконити захоплені території шляхом "референдумів"

У вересні 2022 року пройшли фейкові "референдуми" про приєднання до Росії тимчасово окупованих територій України. Вони відбувалися під дулами автоматів, без міжнародних спостерігачів та мали ознаки фальсифікації.

Вони не були прийняті ні українською владою, ні демократичною спільнотою.

На початку вересня Росія провела регіональні та муніципальні фейкові "вибори", в тому числі провели на тимчасово окупованих територіях України.

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