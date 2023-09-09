Зокрема, премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо запевнив, що його країна результати цих "виборів" не визнаватиме.

Росія оголосила про проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України 8-10 вересня. Зокрема, вони проводяться на тимчасово непідконтрольних частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, в Криму та Севастополі.

УНІАН зібрав реакцію світу на псевдовибори на окупованих територіях України. Зокрема, цей процес прокоментував премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо:

"Канада ніколи не визнає результатів фіктивних "виборів", які цього тижня організував Володимир Путін на тимчасово окупованих територіях України. Путін не може перекроювати карту, як йому заманеться. Територія України залишається Україною", – написав він у соцмережі Х (Twitter).

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Так звані "вибори" на захоплених територіях України прокоментували в Азербайджані. У МЗС країни наголосивли, що Азербайджан і Україна визнають і підтримують суверенітет і територіальну цілісність один одного.

"Виходячи з цього, Азербайджан заявляє, що будь-які вибори на території України можуть бути легітимними, якщо вони проводяться відповідно до Конституції та законодавства цієї держави. Ця принципова позиція Азербайджану ґрунтується на загальновизнаних нормах і принципах міжнародного права щодо поваги прав держав, притаманних їх суверенітету. Останні "вибори" на частині міжнародно визнаних територій України не відповідали цим критеріям, а тому не можуть мати жодних правових наслідків", – йдеться у повідомленні дипломатичної установи.

Не залишилася осторонь і Велика Британія.

"Ви не можете проводити вибори в чужій країні. Фальшиві "вибори" Росії в Україні є ганебною спробою легітимізувати її безпідставні претензії на суверенну українську територію", – написав міністр закордонних справ країни Джеймс Клеверлі.

У США заявили, що, проводячи так звані "вибори" на окупованих територіях України, "Кремль сподівається, що ці заздалегідь визначені, сфабриковані результати посилять незаконні претензії Росії на окуповані нею частини України, але це не що інше, як пропагандистська вправа".

"Дії Росії демонструють її відверте нехтування принципами Статуту ООН, такими як повага до державного суверенітету та територіальної цілісності, які є основою глобальної безпеки та стабільності. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Російської Федерації на будь-яку суверенну територію України, і ми нагадуємо будь-яким особам, які можуть підтримати російські фіктивні вибори в Україні, в тому числі виступаючи в якості так званих "міжнародних спостерігачів", що вони можуть бути піддані санкціям та візовим обмеженням", – йдеться у заяві на сайті Державного департаменту США.

Своєю чергою, Японія наголосила, що Росія не має права проводити "вибори" на окупованих територіях України:

"Анексія" Росією цих регіонів є явним порушенням міжнародного права, яке посягає на суверенітет і територіальну цілісність України, а також суперечить відповідним резолюціям Генеральної Асамблеї ООН. Японія рішуче засуджує це, оскільки такий акт є абсолютно неприйнятним. Також для Росії є абсолютно неприйнятним проведення таких "виборів" у цих регіонах на основі такої незаконної "анексії", – йдеться в заяві міністра зовнішніх справ Японії Хаяші Йошімаси.

Псевдовибори на окупованих територіях

Росія оголосила проведення з 8 до 10 вересня так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України. МЗС України ініціювало термінове засідання Ради безпеки ООН і запровадження нових санкцій проти РФ через такі заходи.

Повідомляється, що явка на цих "виборах" дуже низька. Через це, за словами речника Центру національного спротиву ССО на ім'я "Остап", українців на окупованих територіях змушують "голосувати" на дому. Ще з 1 вересня мобільні групи росіян ходять по будинках місцевих мешканців.

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