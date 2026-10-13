У Кремлі заявили, що переговори щодо енергетичного перемир’я тривають, – Reuters

Але поки що незрозуміло, на якому рівні.

У Кремлі заявили, що контакти щодо енергетичного перемир’я між Росією та Україною тривають. Як повідомляє Reuters, про це у вівторок, 13 жовтня, сказав прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Пєсков не уточнив, з ким саме Росія вела переговори про припинення вогню. У відповідь на запитання він сказав, що йому "нема чого додати".

Автори зазначили, що несподівана заява президента США Дональда Трампа, яку той зробив у неділю, стала несподіванкою для України. При цьому Трамп сказав, що енергетичне перемир’я "набуває чинності негайно". Невідомо, чи була Росія проінформована заздалегідь. Однак міністерство оборони країни-агресорки у вівторок опублікувало заяву, що війська РФ під час нічних атак "не завдавали ударів по жодному об’єкту, пов’язаному з енергетикою України".

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Енергетичне перемир’я – більше новин

Додамо, що за кілька днів до заяви Трампа, за даними ЗМІ, Росія домагалася від США скасування санкцій в обмін на свою згоду на енергетичне та морське перемир’я у війні з Україною. І хоча публічно про перемир’я не оголошувалося, у приватному порядку російські чиновники заявляли, що зацікавлені в цьому.

При цьому в Інституті вивчення війни вважають, що Росія категорично відхиляє будь-яку пропозицію про припинення вогню, яка дозволила б Україні провести вибори. При цьому в Росії публічно висловлюється думка про те, що світовий попит на енергоносії підігріває насамперед війна на Близькому Сході, а не удари України по російських НПЗ.

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