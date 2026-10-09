Росія вимагає скасування санкцій в обмін на енергетичне перемир'я, - Kyiv Independent

Україна не хоче, аби Росію додатково винагороджували за обопільне припинення вогню.

Росія виторговує у США скасування санкцій в обмін на свою згоду на енергетичне та морське перемир'я у війні з Україною. Про це пише Kyiv Independent із посиланням на американських та українських посадовців, знайомих із переговорами.

За словами неназваного українського топ-чиновника, зараз Росія намагається завдати якомога більше шкоди Україні, щоб отримати перевагу перед потенційними переговорами.

Як зазначає видання, публічно Москва не виявила особливого інтересу до взаємного припинення ударів по енергетиці. Однак, як повідомили Kyiv Independent двоє українських чиновників та один чиновник США. у приватному порядку росіяни дали зрозуміти, що готові розглянути цю ідею. При цьому Росія пов'язує можливість укладення таких домовленостей з іншими вимогами, серед яких і скасування санкцій, кажуть співрозмовники видання.

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За інформацією журналістів, США тиснуть як на Київ, так і на Москву, щоб вони припинили атаки на енергетичну інфраструктуру, оскільки Дональд Трамп хоче продемонструвати хоча би який-небудь прогрес щодо України перед проміжними виборами в США.

Неназваний європейський дипломат, обізнаний з цим питанням, повідомив Kyiv Independent, що Росія може домагатися повернення заморожених російських коштів як частини угоди про енергетичне перемир'я. Однак він вважає це поганою ідеєю.

"Якщо їм вдасться вивільнити підсанкційні кошти… ймовірність того, що вони будуть використані для ескалації (війни), майже гарантована. Ніхто насправді не думає, що вони щиро прагнуть дотримуватися припинення вогню", – сказав дипломат.

Українські чиновники, знайомі з переговорами, підтвердили, що Росія вимагає послаблення санкцій, але вони не знають, яких саме обмеження прагне позбутися Москва. Це питання буде предметом переговорів між Києвом та Вашингтоном вже сьогодні.

Як пише Kyiv Independent, позиція Києва полягає в тому, що будь-яке енергетичне перемир'я має бути взаємним. Тобто йдеться про те, що обидві сторони просто припиняють удари без додаткових поступок на користь Росії.

Переговори про мир в Україні

Як писав УНІАН, спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер готують нові пропозиції для переговорів щодо завершення російсько-української війни. У Маямі вони зустрінуться з українською та європейською делегаціями, а наприкінці жовтня можуть вирушити до Москви для переговорів із Путіним. США прагнуть досягти часткового припинення вогню, зокрема щодо атак на енергетичну інфраструктуру й зерновий сектор до зими.

Між тим Росія відкинула мирні пропозиції щодо деескалації війни на морі, нещодавно ініційовані з боку Індії. Дмитро Пєсков наголосив, що сегментарні чи тимчасові рішення не забезпечать комплексного врегулювання.

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