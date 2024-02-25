Вороги також зайшли в Роботине Запорізької області, стверджує аналітик.

У село Ласточкине Донецької області, яке розташоване під нещодавно захопленою росіянами Авдіївкою, увійшли окупаційні сили РФ.

Про те, що ворожі війська вдерлися в населений пункт, повідомляє "BILD на русском" в Telegram, посилаючись на відомості експерта видання з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке. "У Донецькій області російські війська увійшли в село Ласточкине за 2 км на захід від Авдіївки...", - стверджує аналітик.

За даними експерта, вороги також зайшли в село Роботине Запорізької області. "У Запорізькій області ЗС РФ продовжують ліквідацію виступу навколо Роботиного...", - зазначив аналітик.

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Увечері 24 лютого аналітики DeepState повідомили, що російські загарбники окупували Ласточкине. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Також експерти повідомили, що супротивникам інколи вдається прориватися у Роботине, але їх беруть у полон чи ліквідують.

15 лютого депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко говорив, що окупантам іноді вдається прориватися в це село. За його словами, у центрі населеного пункту не йшли бойові дії.

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