Українські підрозділи були змушені відійти з селища для уникнення перекриття логістичних шляхів та збереження особового складу.

Російські загарбники окупували селище Ласточкине на заході від Авдіївки. Про це повідоми аналітики ресурсу DeepState.

"Ворог окупував Ласточкине. ... Продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку", - йдеться у повідомленні.

До цього боєць 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" у своєму Telegram-каналі повідомив, що підрозділи Збройних сил України були змушені відійти з Ласточкиного для уникнення перекриття логістичних шляхів та збереження особового складу.

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Ситуація в Авдіївці - останні новини

В Авдіївці окупанти побачили гори своїх трупів. Про це розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

За його словами, після захоплення Авдіївки російські окупанти продовжують штурмувати українські позиції майже цілодобово. При цьому заяви про те, що нібито українські підрозділи тікали з Авдіївки, кидаючи все, не відповідають дійсності.

Як відомо, з жовтня 2023 року російські окупанти почали посилені штурми і обстріли Авдіївки. В лютому 2024 року ворогом були стягнуті до цього міста резерви, які знаходилися на інших ділянках фронту.

17 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вирішив вивести наших воїнів з Авдіївки, щоб зберегти їхні життя.

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