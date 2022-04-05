Столична влада просить киян і жителів області, які виїжджали у зв'язку з військовими діями, поки не повертатися додому / фото УНІАН
Жителям столиці пояснили нещодавні вибухи в Києві.
Згідно з повідомленням Сухопутних військ ЗСУ України, в місті фахівцями проводиться робота з розмінування території.
"Звуки вибухів, які зараз чутні в столиці - це працюють піротехніки з розмінування територій", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому близько 13:00.
Зачистка Київської області:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Ворог спробував окупувати Київ, проте отримав жорстку відсіч. Протягом місяця точилися запеклі бої в передмістях столиці. У перших числах квітня ЗСУ остаточно зачистили територію Київської області від ворожих військ. Генштаб також повідомив про виведення ворожих військ з Чернігівського напрямку.
- Столична влада просить киян і жителів області, які виїжджали у зв'язку з військовими діями, поки не повертатися додому. Ситуація ще не нормалізувалася. Також мінери ще не закінчили розмінування територій, які були під тимчасовою окупацією.