У місті працюють піротехніки над розмінуванням території.

Жителям столиці пояснили нещодавні вибухи в Києві.

Згідно з повідомленням Сухопутних військ ЗСУ України, в місті фахівцями проводиться робота з розмінування території.

"Звуки вибухів, які зараз чутні в столиці - це працюють піротехніки з розмінування територій", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому близько 13:00.

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