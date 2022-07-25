Всього планується 266 "квартир" на 600-700 осіб.

В Маріуполі для містян без житла російські окупанти будують бетонні квартири зі щілинами і без можливості прокласти централізоване опалення.

Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"У Приморському районі окупанти будують збірні бетонні "курники" під виглядом багатоповерхівок. Що нетипово - майже мовчки. Без пафосу, пропаганди і всього цього. Але, якщо подивитися на те "як" - стає зрозуміло "чому". Бетонні коробки ставлять одна на одну на... бетонні цеглини без скріплення між собою. Щілини з руку", - написав радник мера.

За словами Андрющенка, одна секція розрахована на одну сім'ю. Окупанти планують побудувати 266 "квартир" на 600-700 осіб. Однак проводити опалення навіть не будуть намагатися.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Маріуполі люди саботують будівництво окупантів і влаштовують тихі бунти.

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