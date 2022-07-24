Один з поранених у важкому стані.

У Маріуполі п’яні військові окупанти кинули гранату в приватне подвір’я, в результаті чого поранено двох мешканців.

Про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора близько 20:15 в районі вул. Гранітна пролунав вибух. Причина - вибух гранати в приватному подвір’і. Декілька п’яних військових окупантів (по формі з "днр війська") гучно гуляли. Місцевий мешканець зробив зауваження... окупанти кинули гранату в його двір. Двоє цивільних поранено, один в важкому стані", - написав Андрющенко.

Він наголосив, що окупанти продовжують безкарно вбивати маріупольців просто заради забавки.

Як повдомляв УНІАН, 22 липня російські окупанти на вихідні зачиняють Маріуполь на в’їзд та виїзд для проведення посилених фільтраційних та антипартизанських заходів. Андрющенко закликав жителів бути насторожі та не наражати себе на небезпеку.

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