У Маріуполі російські окупанти почали допитувати навіть дітей.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Останні евакуйовані з Маріуполю повідомляють, що росіяни вже дійшли до допитів дітей. Після допиту батьків у їх присутності починають уточнюючий допит дітей щодо подробиць. Намагаються спіймати батьків на неправді", - повідомив він.
Як повідомляв УНІАН, раніше Андрющенко розповів, де тримають тих маріупольців, які не пройшли "фільтрацію" російських окупантів. Ці приміщення наповнені людьми так, що вони вимушені стояти та сидіти там на навпочіпки.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Намагаючись знищити "Азов", Путін змушує Україну створити свій МОССАД – мати "азовця"
- Німеччина обговорює передачу Україні систем ППО IRIS-T - Bild
- Російські окупанти під дулами автоматів вивозять жителів Попасної в ОРДЛО