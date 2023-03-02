У Маріуполі російські загарбники встановлюють блокпости та риють окопи.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. "Від сьогодні окупанти встановили блокпости на виїзді з Маріуполя в Сартану. Суцільна перевірка документів (паспорт/фільтрація/прописка) та вибірково телефонів. Також пункти контролю на всіх мостах", - зазначив він.
Додатково біля мостів, за даними радника мера міста, загарбники почали рити окопи та проводити мінування.
"Режим почав боятись. Навіть ззовні стає складно переконувати в "Россия тут навсегда", - додав Андрющенко.
Ситуація в Маріуполі
22, 23 і 24 лютого у Маріуполі лунали вибухи, було уражено склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, військова техніка, а також ворог втратив 50 осіб пораненими і загиблими.
Зокрема, 22 лютого у місті пролунало 12 вибухів, було уражено склад боєприпасів в аеропорту та місця базування ворога у Кальміуському районі. А на наступний день в Маріуполі було зафіксовано три вибухи.