В Маріуполі українські захисники "відмінусували" черговий склад боєкомплектів росіян: пожежа відбулася в районі Новоселівки. Як відомо, Україна знайшла спосіб завдавати ударів у тил росіян.
Про яскравий вогонь, який здійнявся під "саундтреки детонації" повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він опублікував ролик про чергову "бавовну" з боку росіян у своєму Telegram та уточнив, що подія відбулася 24 лютого.
"Група Маріупольського Спротиву підтверджує мінус склад БК за яскравою пожежею в районі Новоселівка Центрального району та саундтреком детонації снарядів", - йдеться в публікації.
Пізніше він зазначив, що вже вранці 25 лютого лунають нові вибухи в місці значної концентрації російських окупантів в Маріупольському районі.
"Повідомляють про звуки вибухів в Маріупольському районі по лінії с. Ялта/с. Юр'ївка (місце великої концентрації окупантів)", - зазначив Андрющенко.
Він додав, що інформація уточнюється.
"Повітряна тривога у нас, а прилітає до окупантів. Хороша тенденція", - написав радник мера.
Вибухи в Маріуполі - останні інциденти
Нагадаємо, що останнім часом ЗСУ регулярно відпрацьовують по місцях концентрації російських сил в Маріуполі.
В ніч проти 22 лютого у місті пролунало не менше 11 вибухів, а протягом дня звуки детонації чули в районі басейну "Нептун" та заводу ім. Ілліча.
Вже 23 лютого радник мера міста Петро Андрющенко знову повідомив про "прильоти" по закритій території металургійного комбінату імені Ілліча.