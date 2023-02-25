За словами радника мера Маріуполя, яскраву пожежу можна було спостерігати в районі Новоселівки.

В Маріуполі українські захисники "відмінусували" черговий склад боєкомплектів росіян: пожежа відбулася в районі Новоселівки. Як відомо, Україна знайшла спосіб завдавати ударів у тил росіян.

Про яскравий вогонь, який здійнявся під "саундтреки детонації" повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він опублікував ролик про чергову "бавовну" з боку росіян у своєму Telegram та уточнив, що подія відбулася 24 лютого.

"Група Маріупольського Спротиву підтверджує мінус склад БК за яскравою пожежею в районі Новоселівка Центрального району та саундтреком детонації снарядів", - йдеться в публікації.

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Пізніше він зазначив, що вже вранці 25 лютого лунають нові вибухи в місці значної концентрації російських окупантів в Маріупольському районі.

"Повідомляють про звуки вибухів в Маріупольському районі по лінії с. Ялта/с. Юр'ївка (місце великої концентрації окупантів)", - зазначив Андрющенко.

Він додав, що інформація уточнюється.

"Повітряна тривога у нас, а прилітає до окупантів. Хороша тенденція", - написав радник мера.

Вибухи в Маріуполі - останні інциденти

Нагадаємо, що останнім часом ЗСУ регулярно відпрацьовують по місцях концентрації російських сил в Маріуполі.

В ніч проти 22 лютого у місті пролунало не менше 11 вибухів, а протягом дня звуки детонації чули в районі басейну "Нептун" та заводу ім. Ілліча.

Вже 23 лютого радник мера міста Петро Андрющенко знову повідомив про "прильоти" по закритій території металургійного комбінату імені Ілліча.

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