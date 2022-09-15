В районі хутора Бабах-Тарама біля села Урзуф цілий день фіксували роботу ворожої артилерії в бік умовної лінії фронту по Запорізькій області.

В Маріупольському районі спостерігається незвичайна військова активність.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"В районі хутора Бабах-Тарама біля с. Урзуф цілий день фіксували роботу ворожої артилерії в бік умовної лінії фронту по Запорізькій області. Посилення роботи авіації ворога - літаки з напряму Єйськ (Приморсько-Ахтарськ) понад морем, набираючи висоту біля Мангуша/Нікольського та, роблячі постріли. Раніше літаки намагались підійти значно ближче, до Розовки/Кінських Роздорів. Тепер, судячи з усього, побоюються. І це добре", - зазначив він.

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Також, за словами радника мера, у Маріуполі чутно потужні вибухи на обох заводах - йде розмінування.

"Сподіваємось, без втрат цивільного населення", - додав Андрющенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Маріупольська міська рада заявила, що маріупольці продовжують сидіти без води і електрики. У місті наростає невдоволення, адже окупанти не поспішають виконувати обіцянки. Перші протести вже починаються.

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