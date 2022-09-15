У місті наростає невдоволення, люди вимагають дій від так званої "влади".

У Маріуполі невдоволені бездіяльністю окупаційної "влади" люди виходять на протести.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Як повідомляється, маріупольці продовжують сидіти без води та електрики. У місті наростає невдоволення, адже окупанти не поспішають виконувати обіцянки. Перші протести вже починаються.

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Зокрема жителі кількох будинків по проспекту Перемоги вже третій місяць виживаютьбез води та світла. Нова "адміністрація" не дає жодних відповідей про причини.

Як повідомляється, комунальні служби окупантів відмовляються ремонтувати порив на вулиці та розбиту підстанцію.

Нагадаємо, у школах окупованого Маріуполя вчителі розповідають першокласникам, що вони - "частина Росії", і що українці - "вигадана нацистами нація".

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