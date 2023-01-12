За словами Федорова, окупанти провокують місцевих жителів на емоції, щоб виявити і покарати патріотів України.

У Мелітополі кількість іноземних "туристів" перевищила кількість місцевих жителів, які вимушені залишатися в окупації.

"З кожним днем дедалі більше кацапів з різних глибинок немитої Росії "подорожують" до захоплених територій України. У Мелітополі кількість іноземних "туристів" - росіян, бурятів, осетинів, кадирівців - перевищила кількість місцевих жителів, які вимушені залишатись в окупації", - повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Мер зауважив, що вони настільки хочуть здаватися "своїми", що навіть використовують українську символіку.

Відео дня

"Почепили на "КамАЗи" український прапор і вирушили на північ від Мелітополя в бік Василівки; селяться по сусідству з цивільними у житло людей, які виїхали з окупації; перевдягаються у цивільне і підслуховують розмови на вулицях", - розповів Федоров.

Крім того, додав міський голова, російські загарбники пересіли з вантажівок на легкові автівки з українськими номерами, а також перевозять військових у шкільних автобусах з написом "Діти".

"Насправді черговий виток терору і переляку рашистів у дії: всі жителі чекають на повернення українського прапора. Тому орки провокують людей на емоції, щоб виявити і покарати патріотів України", - наголосив Федоров.

За його словами, Збройні сили України та сили спротиву "відстежують кожен крок русні".

"Тому орки маскуються навіть під дітей", - зазначив мер.

Федоров додав, що окупанти не розуміють, що "ніколи непрохані "гості" не стануть своїми на українській землі.

"Тож, якщо "туристи" самі не візьмуть зворотний квиток на Росію, їм з радістю допоможуть наші військові", - підсумував міський голова Мелітополя.

Ситуація в Мелітополі

З початку січня окупанти розпочали нову хвилю терору проти цивільного населення у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило, що вночі 8 січня у Мелітополі було знищено базу окупантів та техніку противника.

Нещодавно стало відомо, що російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітополі розпочали черговий виток репресій та нову хвилю депортації людей через звинувачення в антиросійській діяльності.

Вас також можуть зацікавити новини: