Морг Мелітополя переповнений тілами окупантів. У місті поширюють рекламу похоронного бюро з відправки двохсотих в Росію.

Російські окупанти перетворили Мелітополь на військову базу та хаб для "двохсотих".

Як повідомив в ефірі телемарафону мер Мелітополя Іван Федоров, Мелітополь став логістичним центром для перекидання військових і озброєння на фронт, а тепер ще й хабом для ліквідованих загарбників.

За його даними, морг Мелітополя переповнений тілами окупантів. У місті поширюють рекламу похоронного бюро з відправки двохсотих в Росію.

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У селі Велика Білозерка під морг переобладнали захоплену школу, а ескаватор місцевої агрофірми використовують для риття братських могил для загарбників.

Про величезні втрати росіяни свідчать масштаби відправлення тіл в РФ. Зокрема, сьогодні через Камиш-Зорю із Токмака на Волноваху залізницею відправили вагони-рефрижератори, заповнені 200-ми окупантів.

Живі росіяни побоюються, що невдовзі теж стануть "двохсотими". У Михайлівці налякані росіяни спілкуються між собою в магазинах, що їх відправлять на забій у Василівку. А в Токмаку реанімація вже забита тяжко пораненими російськими військовими.

За даними Федорова, після вибухів у Мелітополі з 7 на 8 січня вчора окупанти вивозили лафети згорілої військової техніки в бік Криму. А по дорозі до півострова зробили цвинтар такої техніки.

Втрати РФ в Україні: актуальні дані

Втрати російської армії склали вже близько 113 тисяч чоловік убитими. Також ворог втратив близько 3100 танків і 6160 інших бронемашин.

Найбільш важкою ділянкою фронту стало місто Соледар і його околиці. В Міноборони спростовують заяви противника про контроль над містом, але визнають, що ситуація складна.

Тривають бойові дії та Запорізькому та Херсонському напрямках. ЗСУ стійко тримають оборону.

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