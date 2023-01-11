Окупанти ґвалтують неповнолітніх у Мелітополі / фото REUTERS

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізькох області російські "мобіки" ґвалтують неповнолітніх дівчат. Один із загарбників письмово зізнався у злочині. Втім, "влада" приховує ці злочини.

Як пише OBOZREVATEL, про це йому повідомили читачі. У розпоряджені видання з'явилося фото пояснювальної записки одного з "мобіків" до командування, в якій той зізнався, що після розпивання алкогольних напоїв у стані сп'яніння зґвалтував 16-річну дівчину просто у дворі. 

У тій же пояснювальній окупант зізнався, що погано пам'ятає деталі злочину, але "зобов'язується більше нікого не ґвалтувати".

Відео дня
Пояснення окупанта / OBOZREVATEL

Інше джерело видання повідомило, що окупанта не притягнули до відповідальності за злочин. Ба більше, командування намагається його приховати.

Ситуація в Мелітополі: що відомо

З початку січня окупанти розпочали нову хвилю терору проти цивільного населення у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило, що вночі 8 січня у Мелітополі було знищено базу окупантів та техніку противника.

Нещодавно російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітополі розпочали черговий виток репресій та нову хвилю депортації людей через звинувачення в антиросійській діяльності.

Вас також можуть зацікавити новини: