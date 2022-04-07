Зараз вони ходять по квартирах, з яких виїхали люди.

У Мелітополі самопроголошена влада мародерствує під силовою підтримкою російських солдатів.

Про це в ефірі національного марафону заявив Міський голова Мелітополя, Іван Федоров

"Самопроголошена влада під силовою підтримкою російських солдатів мародерить, спочатку вони приходили до бізнесменів Мелітополя, заходили в їх квартири, забирали все цінне, і вони не нехтували нічим, починаючи від телевізорів, закінчуючи прикрасами. Зараз вони ходять по квартирах, з яких люди повиїжджали і також їх грабують, займаються мародерством", - сказав він.

Також Федоров повідомив, що окупанти крадуть техніку сільського призначення.

"Вони крадуть сільхозтехніку, яка має збирати врожай, обробляти землю, це в них найактуальніше. Та техніка, яку вони тягнуть з Запорізької області, з Мелітополя, вона не доступна для придбання на російській території. Друге, вони хочуть зробити так, шоб не було посівної кампанії", - сказав міський голова.

Він повідомив, що посівна в Мелітополі і в Запорізькій області під загрозою і з інших причин.

"Велика кількість полів замінована, потрібна велика кількість палива, дизельного палива, сьогодні його немає на окупованій території. Головне, фермери не розуміють для кого вони це роблять, в них немає гарантій, зможуть вони зібрати врожай, чи ні, у всіх є побоювання, що окупанти приїдуть зберуть врожай, а фермера залишаться ні з чим", - розповів Федоров.

Міський голова також припустив, що чоловіків на окупованих територіях будуть змушувати воювати на боці військ РФ.

"4 дні тому у Василівці окупанти почали висаджувати чоловіків на блокпосту. Почався перепис чоловічого населення, повістки їм не вручаються, але до того все йде. Вони їх будуть пускати як живу силу, вони не будуть їм довіряти, але їм це треба, бо у них величезна демотивація, вони не можуть справлятися з нашими ЗСУ, з нашим духом, тому вони це роблять", - сказав він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що мер Мелітополя розповів про нову загрозу з боку окупантів.

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