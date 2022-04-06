Супротивник тягне свою лінію інтернету, зазначив міський голова Мелітополя.

Російські окупанти вивозять сільськогосподарську техніку та виробничі станки в захоплений Крим і Чечню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"У місті з'явилась ще одна загроза з боку окупантів: вони усіма силами намагаються повністю зірвати посівну на окупованих територіях. Вони заміновують поля, обшукують склади з сільськогосподарською технікою, викрадають техніку. Частина тієї техніки, яка раніше знаходилася в окупованому Мелітополі зараз вже перебуває в окупованому Джанкої та в Чечні. Три дні тому вони почали вирізати станки та машинне устаткування з наших заводів і вивозити їх також до Джанкоя", - зазначив чиновник.

Він додав, що ворог тягне свою лінію інтернету з Криму до Херсону, потім з Херсону до Каховки, і далі - на Мелітополь, щоб зробити урізану мережу без правдивої інформації.

"...Також російські окупанти намагаються розвернути свій мобільний зв'язок", - зазначив мер.

Нагадаємо, Росія 24 лютого рано вранці вдерлися на територію України.

Супротивник спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Мелітополь. Місто опинилося під контролем ворога.

Наприкінці березня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що у Мелітополі ворог захопив автобуси з 14 тоннами гуманітарної допомоги.

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