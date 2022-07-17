Ракетний удар припав по складу торгово-виробничої компанії, де не було навіть натяку на щось військове, зауважив Братчук.

Міністерство оборони Росії заявило, що вчорашній ракетний удар по Одесі – це "знищення складу протикорабельних ракет Harpoon", які захищає українські береги.

Про це заявив речник голови Одеської ОВВА Сергій Братчук, який звернув увагу на фейк ворога.

Як заявляють окупаційні війська, удар був нанесений за допомогою "високоточних ракет великої дальності повітряного базування". Метою ЗС РФ був "один з корпусів промислового підприємства в Одесі", де нібито зберігалися американські протикорабельні ракети.

Росія вчора потрапила ракетою в склад торвого-виробничої компанії, де не було навіть натяку на щось військове. А сьогодні відзвітувала, що знищила ракети Harpoon. Напевно, медальку дадуть – каже Братчук.

Ситуація в морі змінилася після надходження Harpoon

Вони значно посилили позиції ЗСУ та унеможливили проведення ворогом десантних операцій на Чорноморському узбережжі.

17 червня стало відомо про перший приклад успішного використання Harpoon на українському фронті. Ударом цієї ракети ЗСУ знищили новий буксир Чорноморського флоту Росії Василь Бех. Судно намагалося доставити на окупований острів Зміїний боєприпаси, озброєння і нову команду рашистських солдатів. Але внаслідок нашого удару пішло зовсім в іншому напрямку.

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