Російські війська завдали ракетного удару по Одесі.
Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
Як свідчать опубліковані очевидцями кадри, в результаті удару над містом піднявся густий стовп темного диму.
На місці удару спалахнула пожежа, уточнив, своєю чергою, речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Місцева влада закликала містян не публікувати в соцмережах фото і відео "прильотів".
"Одеса. Не викладаємо відео та фото з локації події. На місці пожежі працюють рятувальники", - повідомив Братчук.
Війна в Україні: актуальні дані
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