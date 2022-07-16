Над містом піднявся густий стовп темного диму.

Російські війська завдали ракетного удару по Одесі.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Як свідчать опубліковані очевидцями кадри, в результаті удару над містом піднявся густий стовп темного диму.

На місці удару спалахнула пожежа, уточнив, своєю чергою, речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Місцева влада закликала містян не публікувати в соцмережах фото і відео "прильотів".

"Одеса. Не викладаємо відео та фото з локації події. На місці пожежі працюють рятувальники", - повідомив Братчук.

Війна в Україні: актуальні дані

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