Найактивніші бойові дії наразі відбуваються на Донецькому напрямку.

Лінія фронту у даний час простягається на 2,5 тис. км, а з них на 1,3 тис. км ведуться активні бойові дії. На Донецькому напрямку захисники України мають успіхи.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На цих 1,3 тис. км у нас є оборонна операція, яка полягає в певному комплексі дій, і там можуть бути як наступальні дії, так і оборонні. Найактивніші дії - це район Донецького напрямку. Путін нещодавно говорив, що він ставить таку задачу - повністю захопити Донецьку область до певного терміну. Вони (супротивники - УНІАН) не встигли по цих строках, бо збирались це зробити до 1 вересня, але не залишають цю мету", - повідомила заступниця міністра оборони.

Відео дня

Разом з тим, за словами Маляр, на Донецькому напрямку українські війська мають успіхи - просуваються та деокупують населені пункти. Але поряд з цим тривають тяжкі запеклі бої, під час яких підрозділи Сил оборони стримують ворога.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу Збройних сил України, за добу 4 вересня на Донецькому напрямку ворожі війська зазнали найбільших втрат.

Вас також можуть зацікавити новини: