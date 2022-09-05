За минулу добу ворог втратив 19 танків та 29 бойових броньованих машин  / фото facebook.com/MinistryofDefence.UA

Українські воїни за минулу добу ліквідували ще 300 окупантів. Втрати РФ ще ближче до "червної лінії". Вже скоро ЗСУ "відмінусують" 50 тисяч окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.09 орієнтовно склали:

Відео дня
  • особового складу - близько 49 тис. 800 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 тис. 068 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 тис. 459 (+29) од,
  • артилерійських систем – 1 тис. 157 (+10) од,
  • РСЗВ – 294 (+0) од,
  • засоби ППО - 156 (+0) од,
  • літаків – 236 (+0) од,
  • гелікоптерів – 206 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3),
  • крилаті ракети - 205 (+2),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 тис. 286 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 107 (+1).
Вже скоро ЗСУ "відмінусують" 50 тисяч окупантів / інфографіка УНІАН

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Харківщині ЗСУ знищили склад боєприпасів та техніку росіян.

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