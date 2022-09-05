Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Українські воїни за минулу добу ліквідували ще 300 окупантів. Втрати РФ ще ближче до "червної лінії". Вже скоро ЗСУ "відмінусують" 50 тисяч окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.09 орієнтовно склали:

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особового складу - близько 49 тис. 800 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 тис. 068 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 тис. 459 (+29) од,

артилерійських систем – 1 тис. 157 (+10) од,

РСЗВ – 294 (+0) од,

засоби ППО - 156 (+0) од,

літаків – 236 (+0) од,

гелікоптерів – 206 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3),

крилаті ракети - 205 (+2),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 тис. 286 (+10) од,

спеціальна техніка - 107 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Харківщині ЗСУ знищили склад боєприпасів та техніку росіян.

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