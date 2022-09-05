Українські воїни за минулу добу ліквідували ще 300 окупантів. Втрати РФ ще ближче до "червної лінії". Вже скоро ЗСУ "відмінусують" 50 тисяч окупантів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.09 орієнтовно склали:
Відео дня
- особового складу - близько 49 тис. 800 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 тис. 068 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 тис. 459 (+29) од,
- артилерійських систем – 1 тис. 157 (+10) од,
- РСЗВ – 294 (+0) од,
- засоби ППО - 156 (+0) од,
- літаків – 236 (+0) од,
- гелікоптерів – 206 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3),
- крилаті ракети - 205 (+2),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 тис. 286 (+10) од,
- спеціальна техніка - 107 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Харківщині ЗСУ знищили склад боєприпасів та техніку росіян.