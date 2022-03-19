У садах Пресвятої Богородиці лунають молитви на підтримку України.

У монастирях Афона зараз активно моляться за Україну і якнайшвидше настання миру.

Про це у Facebook повідомив підприємець Андрій Мацола.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну я отримав понад десять листів з різних монастирів Афону - автономної чернечої республіки в Греції та однойменної священної гори", - зазначив підприємець.

Як підкреслив Мацола, в кожному листі він бачить засудження війни.

"У кожному листі слова підтримки всіх українців і засудження війни, яку проти нас віроломно почав північний сусід. Але головне - слова про молитву про нас і нашу державу, яка підноситься в монастирях і скитах Афону. Тут, в садах Пресвятої Богородиці, молитви безперервно лунають вже понад тисячу років, а ці наповнені українським болем 23 дні вони по-особливому лунають за нас", - зазначив Мацола.

Війна проти України: