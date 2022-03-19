У монастирях Афона зараз активно моляться за Україну і якнайшвидше настання миру.
Про це у Facebook повідомив підприємець Андрій Мацола.
"З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну я отримав понад десять листів з різних монастирів Афону - автономної чернечої республіки в Греції та однойменної священної гори", - зазначив підприємець.
Як підкреслив Мацола, в кожному листі він бачить засудження війни.
"У кожному листі слова підтримки всіх українців і засудження війни, яку проти нас віроломно почав північний сусід. Але головне - слова про молитву про нас і нашу державу, яка підноситься в монастирях і скитах Афону. Тут, в садах Пресвятої Богородиці, молитви безперервно лунають вже понад тисячу років, а ці наповнені українським болем 23 дні вони по-особливому лунають за нас", - зазначив Мацола.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.