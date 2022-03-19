Також знищено кілька одиниць бронетехніки ворога.

На запорізькому напрямку українські захисники знищили один вертоліт окупантів і пошкодили ще один.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

"Наші захисники на запорізькому напрямку повідомляють про знищення вертольота КА-52 і нанесення пошкоджень ще одному такому ж літальному апарату", - йдеться в повідомленні.

Також ліквідовано близько 60 російських окупантів і кілька одиниць бронетехніки ворога.

Також один "Алігатор" КА-52 збитий в Київській області.

Війна проти України: