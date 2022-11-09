Єнс Столтенберг заявив, що НАТО продовжить підтримувати ЗСУ як на Херсонщині, так і далі у майбутньому.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг вважає, що у ситуації з оголошенням окупантами про залишення правобережжя Херсонської області спочатку треба зачекати і подивитися, що реально відбувається у Херсоні і на правому березі області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком на Даунінг-стріт у Лондоні.

"Ми бачили оголошення, але, звичайно, ми зачекаємо і подивимося, що насправді відбувається на місці. Але ми дійсно знаємо, що Росія спочатку була витіснена з півночі - біля Києва, потім на сході - навколо Харкова, а після того, дійсно, ми дійсно бачимо, як українці здатні повільно відтісняти російські сили також на півдні навколо Херсона", - заявив Столтенберг.

Відео дня

При цьому, генеральний секретар Альянсу сказав, що "обнадійливо бачити, як мужні українські сили здатні звільняти більше української території".

"Перемоги і завоювання, які здобувають українські Збройні сили, належать мужнім, сміливим українським солдатам. Але, звичайно, підтримка, яку вони отримують від Сполученого Королівства, союзників і партнерів НАТО, також має важливе значення", - наголосив Столтенберг.

Він запевнив, що НАТО продовжить підтримувати ЗСУ як на Херсонщині, так і далі у майбутньому.

Заяви РФ про відступ з Херсона

9 листопада командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін оголосив, що його армія залишає правий берег Херсонської області. Відповідно, обласний центр, місто Херсон, російські окупанти теж покинуть.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич закликає мешканців області не розголошувати інформацію про дії Збройних сил України.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомляє, що не спостерігається ознак того, що Росія добровільно, без бою, залишає місто Херсон.