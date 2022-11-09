В ОП наголосили, що Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви.

В Офісі президента заявили, що Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою.

Радник голови ОП Михайло Подоляк написав у Twitter, що у місті залишається значна частина російського угруповання.

Крім того, у регіон стягуються додаткові резерви. Подоляк додав, що Україна вірить своїй розвідці, а не зрежисованим заявам.

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"Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина угруповання РФ, в регіон стягуються додаткові резерви. Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви", - написав він.

Водночас голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич закликав мешканців області не розголошувати інформацію про дії Збройних сил України.

"Звертаюся до мешканців Херсонщини та всіх, хто має будь-яку інформацію про події на південному фронті, – дотримуйтеся інформаційної тиші. Це дуже важливо для нашої спільної перемоги... Не треба передчасно впадати в ейфорію: що б там не казали росіяни, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації", - наголосив голова ОВА.

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

З початку літа прогнозувалося, що Росія довго не зможе тримати Херсон і весь правий берег області через погану логістику. ЗСУ обстрілювали мости через Дніпро і не дозволяли окупантам підвозити боєприпаси для утримання правобережного угрупування.

9 листопада стало відомо, що армія РФ підірвала 5 мостів у Херсонській області.

Депутат Сергій Хлань цього дня заявив, що "у росіян обвалився фронт". Також, за даними ЗМІ, в ДТП загинув так званий "заступник голови" окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов.

Пізніше новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що його армія покидає правий берег Херсонської області.

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