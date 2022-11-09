В Офісі президента заявили, що Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою.
Радник голови ОП Михайло Подоляк написав у Twitter, що у місті залишається значна частина російського угруповання.
Крім того, у регіон стягуються додаткові резерви. Подоляк додав, що Україна вірить своїй розвідці, а не зрежисованим заявам.
"Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина угруповання РФ, в регіон стягуються додаткові резерви. Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви", - написав він.
Водночас голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич закликав мешканців області не розголошувати інформацію про дії Збройних сил України.
"Звертаюся до мешканців Херсонщини та всіх, хто має будь-яку інформацію про події на південному фронті, – дотримуйтеся інформаційної тиші. Це дуже важливо для нашої спільної перемоги... Не треба передчасно впадати в ейфорію: що б там не казали росіяни, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації", - наголосив голова ОВА.
Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області
З початку літа прогнозувалося, що Росія довго не зможе тримати Херсон і весь правий берег області через погану логістику. ЗСУ обстрілювали мости через Дніпро і не дозволяли окупантам підвозити боєприпаси для утримання правобережного угрупування.
9 листопада стало відомо, що армія РФ підірвала 5 мостів у Херсонській області.
Депутат Сергій Хлань цього дня заявив, що "у росіян обвалився фронт". Також, за даними ЗМІ, в ДТП загинув так званий "заступник голови" окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов.
Пізніше новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що його армія покидає правий берег Херсонської області.