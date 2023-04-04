За словами очільника НАТО, необхідно максимізувати ймовірність того, що до "заморожування" не дійде.

Північноатлантичний альянс не зацікавлений у "заморожуванні" ситуації на полі бою в Україні.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода. На запитання, наскільки ймовірний сценарій того, що лінія фронту буде заморожена там, де вона пролягає зараз, Столтенберґ сказав: "Я би обережно розмірковував про ймовірність такого сценарію. Вважаю, наша відповідальність полягає в тому, щоб переконатися, що цього не трапиться, щоб максимізувати ймовірність того, що до цього не дійде".

"Те, чого ми б хотіли, – це бачити Україну, яка здатна звільнити більше землі, відкинути солдатів президента Путіна, і тоді це може створити умови для якихось переговорів", – сказав генсекретар НАТО.

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Війна в Україні: прогноз

Минулого року радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-яке припинення вогню, без виводу російських військ з території України, безумовно призведе до затягування війни.

За його поясненням, "це по суті перенесена війна на рік, на два, на три, коли Російська Федерація закінчить роботу над помилками, накопичить собі ще ресурсів і почне з новою силою атакувати Україну".

Він наголосив, що Росія веде максимально варварські бойові дії і геноцидить саме українців за те, що вони є громадянами України.

25 березня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує більше боєприпасів для здійснення весняного контрнаступу.

11 березня командувач Східного угруповання військ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що початок весняного контрнаступу Збройних сил України "вже не за горами".

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