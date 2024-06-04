'РФ має в 3-5 разів більше особового складу': у НГУ розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку

Кожубенко стверджує, що ворог активно застосовує тактичну авіацію в районі Часового Яру.

На Бахмутському напрямку росіяни мають в 3-5 разів більше особового складу, ніж Сили оборони України. Про це розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко.

За його словами, на Бахмутському напрямку противник активно штурмує Часів Яр і його околиці зі сторони Богданівки.

"В районі оборони бригади "Рубіж" противник зараз активних штурмових дій не проводить. Росіяни здійснюють накопичення резервів живої сили й техніки, а також розвідку наших передових позицій. Разом з цим противник завдає вогневого ураження по наших позиціях, працює артилерія. Кожного дня працює велика кількість ворожих FPV дронів", - сказав Кожубенко в ефірі телеканалу "Еспресо".

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Він стверджує, що ворог активно застосовує тактичну авіацію в районі Часового Яру.

"Щодо резервів противника й кількості його угруповання, то точної цифри немає. Але можемо розуміти, що противник має в 3-5 разів більше особового складу, ніж у нас. Також росіяни мають значну перевагу в техніці й артилерії", - додав Кожубенко.

Війна в Україні - ситуація на фронті

На Донеччині російські загарбницькі війська зберігатимуть наступальні темпи, попри великі втрати. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

Розвідка відзначає, що впродовж останніх 72 годин основні зусилля російських військ зосереджувалися у секторі Авдіївка-Покровськ з високим рівнем оперативної активності.

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