Він зазначив, що окупанти все-таки знайшли вразливість у терміналах Starlink.

Російські окупанти вперше почали глушити українські термінали Starlink у Бахмуті.

Про це повідомив фахівець з електроніки та радіоелектронної боротьби, військовий експерт Сергій Безкрестнов із позивним Флеш в інтерв'ю Radio NV. Він розповів, що Starlink має фазовану антенну систему, яка формує промені, що йдуть угору на супутник, тож з боків її неможливо заглушити РЕБом. До того ж експерт додав, що важко придушити й сигнали від усіх супутників Starlink одночасно. "Від супутникового телебачення тарілка дивиться в одну точку, супутник постійно висить в одному місці. Тому якщо туди спрямувати перешкоду, можна його придушити. У випадку Starlink, цих супутників багато, вони переміщаються по небу. В одиницю часу над Україною перебуває від 20 до 50 супутників, з якими можуть працювати термінали, тому всі придушити досить складно", - пояснив Бескрестнов.

Він зазначив, що окупанти все-таки знайшли вразливість у терміналах Starlink. "Усередині супутникового терміналу стоїть звичайний GPS для того, щоб термінал визначив, у якій стороні світу він перебуває, і правильно вибудував взаємодію із супутниками. І якщо цей GPS пригнічувати, то тоді термінал не розуміє, де він знаходиться і куди наводити промені, через це страждає швидкість і все інше", - пояснив експерт.

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За його словами, під час активних бойових дій у Бахмуті окупанти почали спеціально піднімати свої засоби РЕБ на висотки, щоб глушити українські Starlink.

"Тоді ми застосували такі технології: ми стали закопувати Starlink, тому що якщо він перебуває в ямі, відповідно, він супутники в небі бачить, а весь РЕБ, який намагається заглушити GPS з боків, не бачить, він у ямі. Ми намагалися ставити Starlink між будинками, щоб це було як колодязь, закривало від перешкод. І ми також огороджували Starlink сітками, робили колодязь такий із сіток, тому що не скрізь можна його закопати. Коли ми щільно робили колодязь із сіток, Starlink зверху, з неба, бачить супутникові сигнали, а РЕБ з боків не бачить", - розповів він.

Росіяни глушать Starlink на фронті

На початку російського наступу на Харківському напрямку вийшли з ладу термінали Starlink. Повне відключення пристроїв Starlink відбулося вперше за час повномасштабної війни.

Однак пізніше з'ясувалося, що супутниковий зв'язок Starlink "лихоманить" і зараз. Здебільшого проблема виражається в різкій зміні швидкості каналу.

25 травня Ілон Маск - засновник і керівник компанії SpaceX, яка володіє мережею супутникового зв'язку Starlink, повідомив, що наполегливо працює над тим, щоб нейтралізувати спроби РФ заглушити цей зв'язок.

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