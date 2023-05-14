Аналітики зазначили, що малоймовірно, що це буде організація, яка зможе ефективно координувати широкомасштабні військові дії.

Формально російське Об'єднане угруповання військ (ОУВ) в Україні організоване так само, як і на момент вторгнення 446 днів тому.

Про це йдеться у свіжому аналітичному звіті британської розвідки. ОУВ, ймовірно, складається з більш ніж 200 тис. чоловік особового складу, організованих приблизно в 70 бойових полків і бригад, розділених на п'ять груп військ.

"Однак у лютому 2022 року ОУВ складалося з професійних солдатів, було оснащене досить сучасними автомобілями, а військові регулярно тренувалися, прагнучи до складних спільних операцій", - підкреслили в розвідці.

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Але в даний час ОУВ складається в основному з погано навчених мобілізованих резервістів і все більше залежить від застарілого обладнання, при цьому багато підрозділів сильно недоукомплектовані. До того ж тепер окупанти проводять тільки дуже прості піхотні операції.

У британській розвідці підкреслили, що вкрай важливо те, що малоймовірно, що ОУВ могла створити великий, дієздатний, мобільний резерв для реагування на виникаючу оперативну обстановку в Україні.

"Малоймовірно, що це буде організація, яка зможе ефективно координувати широкомасштабні військові дії вздовж 1200-кілометрової лінії фронту в умовах стресу", - пояснили в розвідці Британії.

Війна в Україні: новини

Про те, що російська армія в Україні деморалізована, не має належного обмунтидования і підготовки вже говорили в Генштабі України.

Крім того, в Міноборони зазначали, що в останні кілька місяців серйозно почастішали випадки добровільної здачі в полон з боку російських військових.

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