Росія звинуватила Україну та Лондон у змові.

У Міністерстві оборони РФ підтвердили, що 12 травня по тимчасово окупованому Луганську "прилетіло" британськими ракетами Storm Shadow.

Там заявили про змову України та Лондона. За версією РФ, Україна "вдарила" по місту авіацією 12 травня в районі 18:30 вечора та зруйнувала підприємство полімерних виробів "Поліпак" і м'ясопереробний комбінату "Мілам".

"Для удару використовувалися поставлені київському режиму Великобританією авіаційні ракети Storm Shadow, всупереч заявам Лондона, що дані озброєння не будуть застосовуватися по цивільних об'єктах", - йдеться в повідомленні.

Там також заявили, що в результаті удару по Луганську постраждали житлові будинки і діти. Нагадаємо, що ЗСУ завдають ударів тільки по військових об'єктах Росії, про це не раз говорило українське командування.

Вибухи в тимчасово окупованому Луганську 12 травня

Нагадаємо, що 12 травня в тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи. Тоді російські пропагандисти в істериці заявили, що ЗСУ застосували по місту британські ракети Storm Shadow. Одним з перших про це заговорив підполковник "ЛНР" у відставці Андрій Марочко.

Пізніше цю тему "підхопив" російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков). Він заявив, що наступного разу ЗСУ дотягнуться ракетами до Ростова.

Зазначимо, що Україна офіційно отримала ракета Storm Shadow 11 травня. Про це повідомив глава Міноборони Британії Бен Уоллес.

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