ЗСУ ліквідували 500 супротивників.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії Збройні сили України усунули 57 200 окупантів. За добу статистика поповнилася на 500 ворогів. Разом з цим ЗСУ знищили понад 60 одиниць техніки противника.

Оновленою статистикою втрат Росії в Україні поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на офіційній сторінці на Facebook. Дані традиційно розділені на загальні і добові.

Втрати Росії в Україні станом на 26 листопада

особового складу — близько 57 200 (+500) осіб ліквідовано;

танків — 2290 (+15);

бойових броньованих машин — 4857 (+25);

артилерійських систем — 1369 (+1);

РСЗВ — 330 (+2);

засобів ППО — 172 (+1);

літаків — 260 (+1);

гелікоптерів — 224 (+4);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 970 (+4);

крилатих ракет — 241 (+0);

кораблів/катерів — 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 3711 (+10);

спеціальної техніки — 131 (+1).

Всі дані уточнюються, адже на багатьох ділянках фронту йдуть інтенсивні бої. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

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Згідно з відомостями від Генштабу, ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 13 населених пунктів. Сюди відносяться Бахмут, Соледар, Майорськ, Виїмка та інші.

Авіація Сил оборони України завдала 33 удари. Підтверджено ураження 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи протиповітряної оборони знищили літак Су-25, вертоліт Мі-8 і 2 БПЛА противника.

А ракетні війська і артилерія за добу вразили 6 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили і техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 9 окремих важливих цілей.

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