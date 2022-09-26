З моменту повномасштабного вторгнення Росії Збройні сили України усунули 57 200 окупантів. За добу статистика поповнилася на 500 ворогів. Разом з цим ЗСУ знищили понад 60 одиниць техніки противника.
Оновленою статистикою втрат Росії в Україні поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на офіційній сторінці на Facebook. Дані традиційно розділені на загальні і добові.
Втрати Росії в Україні станом на 26 листопада
- особового складу — близько 57 200 (+500) осіб ліквідовано;
- танків — 2290 (+15);
- бойових броньованих машин — 4857 (+25);
- артилерійських систем — 1369 (+1);
- РСЗВ — 330 (+2);
- засобів ППО — 172 (+1);
- літаків — 260 (+1);
- гелікоптерів — 224 (+4);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 970 (+4);
- крилатих ракет — 241 (+0);
- кораблів/катерів — 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3711 (+10);
- спеціальної техніки — 131 (+1).
Всі дані уточнюються, адже на багатьох ділянках фронту йдуть інтенсивні бої. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
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Битви з російськими окупантами: актуальна інформація
- Згідно з відомостями від Генштабу, ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 13 населених пунктів. Сюди відносяться Бахмут, Соледар, Майорськ, Виїмка та інші.
- Авіація Сил оборони України завдала 33 удари. Підтверджено ураження 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів.
- Підрозділи протиповітряної оборони знищили літак Су-25, вертоліт Мі-8 і 2 БПЛА противника.
- А ракетні війська і артилерія за добу вразили 6 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили і техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 9 окремих важливих цілей.