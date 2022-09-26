Нашою авіацією по ворогу нанесено 9 ударів.

За минулу добу українські воїни знищили на півдні 43 окупанта та п'ять ворожих складів боєприпасів в Безіменному, Тернових Подах, Калинівці та на Кінбурнській Косі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Підтверджено, що ворожа армія послабла на 43 рашисти, 3 танки, самохідну артустановку та 9 одиниць авто-бронетехніки. Знищено п’ять складів боєприпасів в Безіменному, Тернових Подах, в Калинівці і на Кінбурнській Косі", - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що нашою авіацією по ворогу нанесено 9 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 310 вогневих завдань, в рамках яких відпрацьовано удари по району зосередження ворожого озброєння та техніки на Бериславщині, посилено вогневий контроль Антонівського мосту, унеможливлено використання альтернативного руху на переправі в районі Нової Каховки.

Тим часом, корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі – без змін району маневрування, складу, задач та загроз. В ОК "Південь" повідомили, що ті самі 4 носії 28 "Калібрі" напоготові для нанесення ударів по всій території України.

Ситуація на півдні України

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня близько 17 години підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито ворожий штурмовик Су-25, який атакував наші війська на Херсонщині.

Для порятунку російського пілота окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту, який теж був успішно знищений зенітниками Одеської бригади.

Крім того, підрозділами протиповітряної оборони Повітряних сил також збито два безпілотники-камікадзе Shahed-136 на Миколаївщині та Одещині.

Раніше начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що у росіян останнім часом є проблеми з воєнною активністю.

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