Російські окупанти щодня потужно завдають ударів по місту, від яких багатоповерхові будинки складаються як карткові будинки.

У підвалах розбитих будинків в Авдіївці, під завалами, перебувають цивільні, яких не має можливості врятувати.

Про це начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив в ефірі інформаційного марафону.

Він зазначив, що в місті ситуація дуже складна і напружена.

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"За минулу добу більше, ніж 50 масованих обстрілів відбулось по території нашої громади, біля 30 ударів авіабомбами. Взагалі, якщо їх порахувати з початку цього року, з 1 січня, вже більше, ніж 800 авіабомбових ударів. Це суто по території міста. Мова не йде про якісь прилеглі населенні пункти до Авдіївки", - сказав Барабаш.

Він додав, що це призводить до шалених руйнувань у місті.

"Кожного дня місто змінюється реально по годинам. На жаль, ворог тисне з усіх напрямків. Немає жодної такої ділянки навколо нашого міста, де було б десь більш-менш спокійно. Дійсно штурмують дуже великим силами. Зараз, поки що, погодні умови не дозволяють їм застосовувати техніку. Але ж, ми розуміємо, якщо впадуть морози, то поїде й техніка, і буде набагато складніше", - відзначив Барабаш.

Також він розповів про тих цивільних, які досі залишаються у місті.

"На жаль, жодної вцілілої будівлі немає у місті, і дуже давно вже. І немає взагалі такої будівлі, яка б могла б хоч трохи убезпечити життя людей, бо зараз ворог здебільшого застосовує КАБ-500... Багатоповерхові будинки складаються як карткові будинки, і дуже часто під завалами, саме у цих підвалах, залишаються люди, і на жаль, ми не маємо змоги їх звідти дістати", - наголосив Барабаш.

За його словами, станом на ранок сьогодні у місті перебуває 941 цивільна особа. Учора евакуація з міста не проводилася у зв'язку з міркувань безпеки. Окупанти сильно обстрілювали дорогу.

"На жаль, усе менше і менше людей, які допомагають нам з евакуацією. Крім "Білого янгола", поліції і представників військової адміністрації є ще певне коло волонтерів, хлопців, які допомагають нам з евакуацією", - сказав Барабаш.

Авдіївка сьогодні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітиків OSINT-спільноти DeepState, російські загарбники окупували близько 18% території міста Авдіївка. Зокрема, росіяни перейшли залізничний міст і намагаються через приватний сектор пробитися у напрямку автобази та знаку на в'їзді в Авдіївку.

Як йшлося у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Невельського та Первомайського Донецької області.

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