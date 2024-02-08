Загарбники намагаються зламати логістику у стару Авдіївку.

Росія окупувала близько 18% території міста Авдіївка Донецької області. Ведуться штурми у приватному секторі на півночі населеного пункту.

Як повідомили аналітики OSINT-спільноти DeepState, росіяни перейшли залізничний міст і намагаються через приватний сектор пробитися у напрямку автобази та знаку на в'їзді в Авдіївку. Водночас відбувається насичення забудови особовим складом противника, який продовжує тиснути.

Біля Степового російські війська намагалися просунутися, проте успіху не мали. Також у самій Авдіївці окупанти активно лізли по трасі, але понесли втрати та відступили.

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"На півдні міста ворог настільки фанатичний, що заходить в оточення та тримає кругову оборону. Останні рухи противника покликані остаточно вбити логістику у стару Авдіївку", − зазначили у DeepState.

Бої за Авдіївку - останні новини

Авдіївка наразі залишається однією з найскладніших ділянок фронту. По всьому периметру навколо міста зростає кількість бойових дій.

Офіцер 59 ОМБр ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що окупати не знижують інтенсивність штурмів Авдіївки. Він зазначив, що окупаційна армія не шкодує людей, проте наразі втрати на Авдіївському фронті даються взнаки, українські військові бачать панічні настрої серед російських солдатів. За словами Цехоцького, російські війська у боях за Авдіївку останній тиждень знову активно використовують техніку.

Водночас, військовий аналітик Олексій Гетьман нагадав, що починаючи з 10 жовтня, коли армія РФ почала наступ на Авдіївку, втрати російського війська оцінюють в 17 тисяч, що більше, ніж Радянський союз втратив за 10 років Афганської війни, коли були втрачені близько 14 500 радянських солдатів.

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