Пором забезпечував окупантів паливно-мастильними матеріалами та озброєнням, повідомив спікер ВМС армії України.

Триває війна в Україні, і військово-морські сили Збройних сил України офіційно підтвердили знищення російського порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ.

Про це в етері "Радіо Свобода" заявив речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук. "Ми можемо підтвердити, що ціль було знищено Військово-морськими силами. Без особливих подробиць можу зазначити, що цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики, для забезпечення окупаційних сил. В першу чергу паливно-мастильними матеріалами, але, окрім того, він перевозив звісно й озброєння. Тому це цілком легітимна ціль", - сказав Плетенчук.

Відповідно, за його словами, це має зменшити потенціал можливості російських окупантів на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії. Чим саме вдарили по "Конро Трейдеру", речник ВМС не уточнив.

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Важливі новини про війну - що повідомлялося

Нагадаємо, вдень 22 серпня українські військові завдали потужного удару по порту "Кавказ". Повідомлялося, що загорівся пором "Конро Трейдер", завантажений цистернами з паливом. Згодом у ЗМІ повідомили, що пором окупантів пішов на дно, а у соцмережі писали, що на момент удару на поромі було 30 цистерн із паливом. Щоб загасити потужну пожежу, росіяни залучили пожежний поїзд.

Потім повідомлялося, що пором "Конро Трейдер", імовірно, уразила українська ракета, можливо, "Нептун". OSINT-аналітики стверджують, що уражене судно "Конро Трейдер" було єдиним великим поромом, що досі функціонував між окупованим містом Керч та Росією.

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