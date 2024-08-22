Уражене судно "Конро Трейдер" було єдиним великим поромом, що досі функціонував між окупованим містом Керч та Росією.

Пором "Конро Трейдер" у російському порту "Кавказ" уразила українська ракета. Імовірно, це була ракета "Нептун".

Про це із посиланням на джерела в командуванні Сил оборони України пише "Українська правда". За даними двох співрозмовників видання, удару по порому з паливом 22 серпня було завдано Військово-морськими силами ЗСУ.

Тим часом OSINT-аналітики повідомляють, що уражене судно "Конро Трейдер" було єдиним великим поромом, що досі функціонував між окупованим містом Керч та Росією.

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Удар по порту "Кавказ"

Вдень 22 серпня українські військові завдали потужного удару по порту "Кавказ". Повідомлялося, що загорівся пором "Конро Трейдер", завантажений цистернами з паливом. Згодом у ЗМІ повідомили, що пором окупантів пішов на дно.

У мережі писали, що на момент удару на поромі було 30 цистерн із паливом. Аби загасити потужну пожежу, росіяни залучили пожежний поїзд.

За даними губернатора Краснодарського краю РФ Веніаміна Кондратьєва, моряки з "Конро Трейдер" опинилися за бортом. Чотирьох осіб, за його словами, було врятовано. Скільки усього людей було на судні, він не уточнив.

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