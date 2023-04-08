Наразі на російських аеродромах у бойовій готовності перебувають щонайменше 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Про це повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. За його словами, загроза ракетних ударів агресора по Україні не зникла. Авіаційне угруповання РФ перебуває на місцях дислокації, на фронті працює тактична авіація.
"Нікуди не поділася дальня і стратегічна авіація, вона розосереджена на різних аеродромах, це літаки Ту-95, вони можуть бути також готові до застосування ракет", — розповів Ігнат.
Загроза ракетного удару в Україні
Нещодавно ворог вивів у Чорне море один ракетоносій, спорядження якого може сягати восьми "Калібрів".
Крім того, в Чорному морі ворог змінив надводний ракетоносій на підводний.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія змінює тактику ракетних обстрілів території України. Причина - різке зменшення кількості ракет, про що зазначають українські військовослужбовці. При цьому експерт попередив, що загроза ракетних ударів залишається.