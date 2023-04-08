Заміна ракетоносія означає, що вдвічі зменшено потенційний залп "Калібрів".

В Чорному морі ворог змінив надводний ракетоносій на підводний.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", заміна надводного ракетоносія на підводний означає, що вдвічі зменшено потенційний залп "Калібрів" - до чотирьох.

"Все корабельне угруповання окупантів – десять одиниць - маневрує в ракетобезпечному для себе районі – між південно-східним узбережжям Криму та Новоросійськом", - йдеться у повідомленні.

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В ОК "Південь" додали, що загроза ракетних ударів зберігається, а атака дронами-камікадзе – "цілком імовірна".

Російські ракетоносії "Калібрів" у Чорному морі - деталі

Ворог вивів у Чорне море один ракетоносій, спорядження якого може сягати восьми "Калібрів".

Раніше в Чорному морі зараз через шторм не було ворожих ракетоносіїв, а лише дев’ять російських кораблів маневрують поблизу південно-східного узбережжя окупованого Криму.

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