Більшість БПЛА запущено було на об’єкти близько до лінії бойового зіткнення та державного кордону.

Сьогодні вночі більшість БПЛА було запущено об’єкти близько до лінії бойового зіткнення та державного кордону, тому там було мало часу і менше можливостей для їх знищення.

Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, коментуючи ситуацію, що Росія атакувала Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed-136/131, з них було знищено 15.

"Для когось це, можливо, дивно. Всі звикли бачити навіть і 100% збиття", - зазначив він.

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При цьому додав, що не йдеться про якусь зміну тактики.

"Ворог завдає ударів різною кількістю БПЛА на різних напрямках і з різних напрямків", - зазначив Ігнат.

За його словами, російські окупанти намагалися вразити об`єкти - військові, цивільні й паливно-енергетичного сектору, близько від свого кордону чи окупованої території.

Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що на результативність збиття ворожих цілей впливають ряд факторів, зокрема, погодні умови, рельєф місцевості, досвід бійців мобільних вогневих груп.

"Це не вперше атакується прифронтова зона чи зона близька до кордону з державою-агресором. Бували випадки, коли збивали 1 з 5, коли близько до лінії фронту", - сказав Ігнат.

При цьому зазначив, що коли БПЛА рухаються далі, то зустрічаються з більшою кількістю сил та засобів, які його можуть знищити.

Атака РФ 30 січня - деталі

В ніч на сьогодні, 30 січня, Росія атакувала Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 та двома зенітними керованими ракетами. Було збито 15 БПЛА.

Повітряні сили повідомили, що дрони запускали з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ та Чауда – Крим. Ракети було запущено з установок С-300 з Донецької області.

Було знищено 15 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

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