Дрони-вбивці летіли з трьох напрямків кількома групами.

У ніч на 30 січня Росія атакувала Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 та двома зенітними керованими ракетами.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, дрони запускали з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ та Чауда – Крим. Ракети було запущено з установок С-300 з Донецької області.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 15 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей. Частину ударних БпЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з РФ", - йдеться у повідомленні.

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До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака "шахедів" 30 січня

Цієї ночі російські окупанти продовжили атакувати Україну безпілотними літальними апаратами, військові повідомляли про щонайменше п'ять груп БПЛА у повітряному просторі країни.

Тривогу оголошували в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях. Вибухи пролунали на Харківщині.

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