Юрій Ігнат зазначив, що в цьому немає нічого дивного.

У Повітряних силах України прокоментували падіння російського дрона в тимчасово окупованому Криму. На роботу безпілотників впливають погодні умови.

"Тут нічого дивного немає. Все що завгодно могло статися. Це техніка, падає. Літаки падають, вертольоти падають і безпілотники відповідно падають. Будь-яка помилка, технічна несправність могла перешкодити. У тому числі і погодні умови могли перешкодити", - розповів спікера Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що шквальний або ураганний вітер буде впливати на роботу будь-яких літальних апаратів, тому падіння російських дронів цілком зрозуміло.

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Падіння "Шахеда" в Криму - що відомо

Російські окупанти в ніч на 29 листопада запустили по Україні куплені в Ірану дрони, але вони не влучили в ціль. Щонайменше два ворожих "шахеда" впали.

Один приземлився на території тимчасового окупованого українського півострова Крим, а другий - у Краснодарському краї Російської Федерації. Відзначається, що в Єйську дрон-камікадзе впав посеред пляжу через потужний шторм.

В результаті падіння в Криму безпілотник розбився, а ось в Єйську він залишився цілий.

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