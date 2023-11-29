Щонайменше два ворожі "шахеди", випущені по Україні в ніч на 29 листопада, не дісталися до цілей. Один з них впав у тимчасово окупованому Криму, а інший - у Краснодарському краю РФ.
Як повідомляють російські пабліки, у російському Єйську дрон-камікадзе впав посеред пляжу через потужний шторм. На відео з місця події видно, що дрон не здетонував.
Автор ролика зазначив, що дрон достатньо великий. Невідомо, куди він летів.
Водночас у Криму "шахед", схоже, розбився внаслідок падіння. У мережі показали лише уламок дрона.
Нічна атака "шахедів"
У ніч на 29 листопада російські окупанти знову атакували територію України. Ударні дрони типу "Shahed" запускали з напрямку Приморсько-Ахтарськ - РФ, а керовані авіаційні ракети Х-59 - з повітряного простору окупованої Херсонщини.
В результаті бойової роботи сил ППО усі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя – не досягла бажаної цілі.