Один з "шахедів" впав майже без руйнувань конструкції.

Щонайменше два ворожі "шахеди", випущені по Україні в ніч на 29 листопада, не дісталися до цілей. Один з них впав у тимчасово окупованому Криму, а інший - у Краснодарському краю РФ.

Як повідомляють російські пабліки, у російському Єйську дрон-камікадзе впав посеред пляжу через потужний шторм. На відео з місця події видно, що дрон не здетонував.

Автор ролика зазначив, що дрон достатньо великий. Невідомо, куди він летів.

Водночас у Криму "шахед", схоже, розбився внаслідок падіння. У мережі показали лише уламок дрона.

Нічна атака "шахедів"

У ніч на 29 листопада російські окупанти знову атакували територію України. Ударні дрони типу "Shahed" запускали з напрямку Приморсько-Ахтарськ - РФ, а керовані авіаційні ракети Х-59 - з повітряного простору окупованої Херсонщини.

В результаті бойової роботи сил ППО усі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя – не досягла бажаної цілі.

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