За словами речника, наразі закінчується термін навчання наших військових на цих системах.

Україна повідомить про отримання Patriot або інших систем протиповітряної оборони тоді, коли це буде потрібно.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що словосполучення "найближчим часом" значить, що це не відбудеться от-от. За його словами, повідомлятися про це буде не так, як усі того хочуть.

"Коли саме буде працювати система, я не можу сказати, тому що дуже мало людей взагалі володіє цією інформацією. Вона буде оприлюднена тоді, коли буде потрібно. Але нашим військовослужбовцям потрібно близько двох місяців, щоб опанувати ці системи. Цей термін вже закінчується", - додав Ігнат.

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Він додав, що опанування SAMP-T, IRIS-T, NASAMS, Patriot не є надзвичайно важким завданням для українських військових. Україна відправляє на навчання готових фахівців із бойовим досвідом, які виконували завдання на радянських системах "Бук-М1" та С-300. Останні ж опанувати важче.

Речник пояснив, що нові системи більш сучасні та мають більше автоматики. Це значно полегшує роботу, тому молоді українські воїни швидко опановують їх.

Системи Patriot - що відомо

У CNN повідомляли, що системи ППО Patriot будуть розгорнуті в Україні раніше, ніж спочатку планувалося.

30 березня стало відомо, що українські бійці завершили навчання на ЗРК Patriot.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що бійці заступлять на бойове чергування з Patriot на території України вже на нових комплексах у першій половині квітня.

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