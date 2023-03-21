Терміни курсу навчання системам для ЗСУ були значно прискорені завдяки базовим знанням українців про системи ППО.

Системи протиракетної оборони Patriot будуть розгорнуті в Україні швидше, ніж планувалося раніше, повідомляє CNN з посиланням на заяву Пентагону.

Українські військові закінчать навчання роботі з системами в США найближчими днями. Терміни курсу були значно прискорені завдяки базовим знанням українців про системи ППО.

Далі військовослужбовці вирушать до Європи для додаткової підготовки на двох системах Patriot - американській та нідерландсько-німецькій, які будуть розгорнуті в Україні найближчими тижнями.

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"Наша оцінка така, що українські солдати вражають і абсолютно швидко вчаться. Завдяки їхнім великим знанням у сфері протиповітряної оборони і досвіду роботи в зоні бойових дій їм було легше зрозуміти концепції експлуатації та обслуговування систем Patriot", - сказав бригадний генерал Шейн Морган, командир Форт-Сілл, де українці проходять навчання.

Американські військові виділили на навчання 10 тижнів, але українці пройшли його приблизно за 8 тижнів. Графік тренувань був "агресивним", сказав представник Форт-Сілл: українці тренувалися щодня з 7 ранку до 6 вечора.

США раніше оголосили, що відправлять раніше очікуваного партію танків Abrams.

Patriot для України – що відомо

21 грудня 2022 року США заявили про передачу Україні однієї протиракетної системи Patriot. Услід за Вашингтоном до постачання ПРО приєдналася і Німеччина.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що ці системи нібито вже прибули в Україну через Польщу, але у Повітряних силах спростували інформацію. Втім, окупанти все одно шукали передову ПРО під час атаки 9 березня.

Представник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що системи ППО Patriot та SAMP-T зможуть збивати російську авіацію на великих відстанях.

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