Там зазначили, що найнеобхіднішими є дві речі.

Для успішного контрнаступу ЗСУ потрібні сучасні далекобійні засоби протиповітряної оборони і багатоцільові винищувачі.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. "Для досягнення успіху в контрнаступальній операції потрібно: зупинити ворога, далі переваги в повітрі", - пояснив він.

Ігнат додав, що переваги в повітрі можна досягти сучасними потужними засобами ППО і винищувачами, які забезпечать панування в повітрі на окупованій території, що в свою чергу дозволить перебити логістику росіян.

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Саме тоді контрнаступальна операція буде успішна.

Контрнаступ ЗСУ

Останнім часом західні партнери України активно озброюють ЗСУ, виділяючи танки, боєприпаси та іншу техніку. Існує інформація, що це все робиться в якості підготовки до контрнаступу з метою звільнення окупованих територій.

Так, 16 березня видання Politico випустило статтю, в якій йшлося про те, що США швидкими темпами готують Україну до контрнаступу.

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