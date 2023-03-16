Київ ще не визначився зі стратегією, але у нього, по суті, є два варіанти.

США швидкими темпами готують українських військових до весняного контрнаступу, пише Politico.

Контрнаступ очікують до кінця травня. Незалежно від стратегії Києва на полі бою США хочуть, щоб в українських солдатів була зброя, необхідна для продовження бойових дій.

Сотні західних танків і бронемашин, у тому числі вперше вісім бронемашин, здатних наводити мости і дозволяти військам переправлятися через річки, направляються в Україну для наступу.

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Американські та європейські партнери також перекидають величезну кількість боєприпасів і 155-мм снарядів, яких Україна потребує найбільше.

"Пакети допомоги США, отримані чотири або п'ять місяців тому, були спрямовані на те, що потрібно Україні для цього контрнаступу", - сказав один американський чиновник на умовах анонімності.

За словами офіційних осіб США, Київ ще не визначився зі стратегією, але у нього, по суті, є два варіанти: просунутися на південь через Херсон до Криму або рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, відрізаючи російський сухопутний міст.

У США вважають перший варіант нереалістичним, оскільки Росія зміцнила оборону на східному березі Дніпра, а в України немає живої сили для успішної десантної операції проти такого роду сил. За словами чиновників, другий варіант імовірніший.

На додаток до відправки зброї і навчання, високопоставлені американські генерали в цьому місяці приймали українських військових у Вісбадені (Німеччина), для проведення серії військових навчань, щоб допомогти Києву у військових діях на наступному етапі війни.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Захід останніми місяцями зосередився на передачі Україні важкого озброєння та боєприпасів - все це відбувається на тлі чуток про наміри ЗСУ піти у новий контрнаступ цієї весни.

Під час чергового засідання у форматі "Рамштайн" 15 березня міністр оборони США Ллойд Остін сказав: "Ми створюємо бойову міць настільки, що, на нашу думку, в якийсь момент ми зможемо змінити динаміку на полі бою".

В цей же час весь наступальний потенціал росіян зв'язаний у боях на Донбасі, величезні втрати РФ зазнає Бахмутського напрямку.

Це викликає у пропагандистів побоювання, що у разі контрнаступу ЗСУ РФ не матиме належної сили, щоб відбитися.

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